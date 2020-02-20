Про результати роботи Держпродспоживслужби у 2019 році

20 лютого, 15:00 - публічний звіт т. в. о. голови Держпродспоживслужби

Організатор: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Спікер: Ольга Шевченко - т. в. о. голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Коротко. Під час звіту буде презентована інформація про проведені заходи, виконані завдання та їх результати, використані кошти державного бюджету та інші питання щодо діяльності Держпродспоживслужби у 2019 році.

Додаткова інформація за тел. (044)279-47-61, е-mail: press@consumer.gov.ua.

Підсумкові матеріали:

Українська система контролю за якістю харчової продукції визнана дієвою у 150 країнах світу - Держпродспоживслужба

На сьогодні Україна експортує свою продукцію до понад 150 країн світу, що свідчить про довіру торговельних партнерів безпечності вітчизняних харчових продуктів.

Про це в Укрінформі під час публічного звіту про роботу Держпродспоживслужби у 2019 році розповіла т.в.о. голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Ольга Шевченко.

“Якщо говорити про експорт - він завжди пов’язаний з оцінкою системи. На сьогодні Україна може експортувати більш як до 150 країн світу, це свідчить про те, що система і функціювання по напрямках роботи Держпродспоживслужби при експорті тваринницької і рослинницької продукції визнана дієвою, прозорою та викликає довіру з боку торговельних партнерів”, - сказала Шевченко.

Вона зазначила, що за минулий рік в Україні було проведено 5 зовнішніх аудитів різних країн для виходу на міжнародні ринки — ЄС, КНР, Канади та Ефіопії.

У звіті Держпродспоживслужби зазначено, що минулого року було погоджено 28 експортних сертифікатів, відкрито загалом 98 ринків. Наразі триває оцінка системи роботи Держпродспоживслужби 65 країн.

У звіті зазначається, що експорт до країн Європейського Союзу здійснюють 333 українських підприємства з яких 153 — виробники харчових продуктів.

Відео заходу:

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