18 лютого, 11:00 - Сталий розвиток компаній. Шляхи розв'язання проблем зі сміттям - перший крок до циркулярної економіки

Організатори: Комунікаційне агентство Adsapience; Освітній проєкт Sustainability Room.

Учасники: Наталія Боярчук - партнерка комунікаційної агенції Adsapience; Наталія Гордійчук- співзасновниця освітньої платформи Sustainability Room; Михайло Малков - координатор програм розвитку ФАО в Україні; Тарас Лютий - доктор філософських наук, професор кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА; Сібе Шаап - нідерландський політик та філософ, викладач Вільного університету Амстердама та Карлового університету Праги, фахівець з водних ресурсів, голова Водного партнерства Нідерландів; Євгенія Аратовська - засновниця ГО «Україна без сміття»; Василь Полуйко - екологічний експерт; Лілія Загребельна - директорка з питань сталого розвитку, ТОВ «Нова Пошта»; Марія Осика - директорка з роботи з інвесторами холдингу «Агропросперіс»; Ольга Марчук - менеджер із внутрішніх комунікацій, «Nestle Ukraine»; Юлія Стельмах - співголова Комітету з питань харчової промисловості Американської торговельної палати в Україні, старший менеджер з корпоративних питань «Carlsberg Ukraine»; Діана Новікова - головний спеціаліст відділу поводження з побутовими відходами Управління благоустрою територій та комунального обслуговування Міністерства розвитку громад та територий; Тетяна Омельяненко - к.е.н, експерт з питань поводження з відходами; Олена Волошина - керівник діяльності Міжнародної фінансової корпорації в Україні (IFC)/ Country Head, IFC.

Теми до обговорення:

Стале управління відходами та циркулярна економіка: українські реалії.

Що впливає на розвиток екологічного мислення суспільства: чи є стале життя розв'язанням проблем людства?

Боротьба з наслідками кліматичних змін: усвідомлення спільної відповідальності за планету, чи глобальна тенденція до популізму?

Наскільки активні українці в питаннях сортування. Принципи діяльності ГО «Україна без сміття»:що заважає встановленню зв’язків по всьому ланцюжку?

Масштаби шкоди від забруднення пластиком та інших відходів довкіллю та здоров’ю людини в Україні.

Бачення ТОВ «Нова пошта» щодо внеску в циркулярну економіку. Кейс із сортуванням вторсировини.

Чи відстежує NCH глобальні тренди в сталому розвитку агрокомпаній? Скільки насправді коштує пластик планеті.

Наскільки привабливим для інвестора може бути бізнес сортування/перероблення сміття, і які тут обмеження/перспективи? Чи є потенціал в Україні для нових кінцевих ринків?

Коротко. Як повідомляють організатори, вирішення проблеми сортування та перероблення сміття активісти бачать у зниженні загальних об’ємів продукування відходів. Проте лише громадських ініціатив замало для активних змін, потрібна участь держави та продуктивний діалог бізнесу з активістами екологічного руху.

Чи зможуть ключові гравці порозумітися, домовитися та підписати меморандум про співпрацю, а головне – почати діяти разом заради спільної мети? Учасники з’ясують під час «круглого столу».

Очікувані результати заходу:

1. Узгоджений план дій щодо впровадження сталого розвитку в Україні.

2. Пошук шляхів розв'язання проблем зі сміттям в Україні.

3. Підписання Меморандуму про співпрацю Ініціативної Групи.

Захід стане першою ініціативою в рамках національної платформи колаборації та дії Earth Day Ukraine. Мета платформи — вкорінення сталого розвитку та надання поштовху інфраструктурним і законодавчим змінам в Україні.

Підсумкові матеріали:

Кількість споживачів в Україні, які сортуватимуть сміття, має зрости до 48% у 2030 році - експерт

Кількість споживачів в Україні, які сортуватимуть сміття, до 2023 року має зрости до 23%, а в 2030 році - до 48%.

Про це в Укрінформі під час круглого столу “Сталий розвиток компаній. Шляхи розв'язання проблем зі сміттям - перший крок до циркулярної економіки” розповіла співзасновниця освітньої платформи Sustainability Room Наталія Гордійчук.

“У Національній стратегії управління твердими побутовими відходами були прописані такі ключові показники ефективності на 2020, 2023 та 2030-ті роки... Починаючи з 2023 року 23% населення почне сортувати сміття, а до 2030 року цей показник має становити 48%. Це показники, до яких стратегія прагне”, - сказала Гордійчук.

Вона зазначила, що 94% сміття вивозиться комунальними підприємствами на сміттєві полігони.

“Щороку виникає понад 27 тис. стихійних звалищ. І в Національній стратегії (управління відходами - ред.) прописано, що до 2030 року з 27 тис. вони мають зникнути до нуля”, - наголосила експерт.

За її словами, зараз в Україні спалюється 3% усіх відходів, переробляється також 3%. В означеній стратегії управління відходами передбачено, що до 2023 року переробка зросте до 15%, а до 2030 року - до 30%.

Наразі Україна входить до десятки країн із найбільшим обсягом сміття на одного жителя країни. Щороку в Україні продукується 3,474 млрд тонн сміття.

Гордійчук зауважила, що круглий стіл став першим заходом до святкування Всесвітнього дня Землі у 2020 році.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році Кабінет міністрів схвалив Національний план управління відходами до 2030 року. Раніше, у 2017 році, ряд схвалив Національну стратегію управління відходами, яка запроваджує в Україні європейські принципи поводження із усіма видами відходів: твердими побутовими, промисловими, будівельними, небезпечними, відходами сільського господарства тощо.

Запропонована урядом реформа сфери управління відходами передбачає запровадження принципів циклічної економіки та розширеної відповідальності виробника, які мають заохотити бізнес до мінімізації утворення відходів та зацікавленості в їх переробці, а також передбачає впровадження п’ятиступеневої ієрархії поводження з відходами, яка працює в Європейському Союзі.

Всесвітній день Землі відзначається 22 квітня. Це громадська ініціатива, свято єднання планети у справі захисту довкілля і збереження природних багатств та ресурсів.

Відео з круглого столу:

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