21 лютого, 16:00 - публічний звіт голови Державної служби України з безпеки на транспорті за 2019 рік

Організатор: Державна служба України з безпеки на транспорті.

Спікер: Олександр Погорілий – голова Державної служби України з безпеки на транспорті.

Акредитація ЗМІ триватиме до 14:00 19 лютого за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/18inPfowfCOwwYtzeQtUtSy9E-92bQ2QsYKbQ8KOrVMA/edit

Реєстрація представників громадськості триватиме до 14:00 19 лютого за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwyV2vY6XLtTuyyhshD1kevoXZAh16WPC7Z7HqXTb5JRl7MA/viewform?usp=sf_link

Участь запрошених за погодженим списком. При собі мати документ, що посвідчує особу.

Додаткова інформація за тел.: (044) 351-44-69, e-mail: 103@dsbt.gov.ua

Підсумкові матеріали:

Порушень габаритно-вагових параметрів при перевезенні вантажів поменшало на 17% - Укртрансбезпека

У 2019 році під час здійснення заходів габаритно-вагового контролю фахівці Укртрансбезпеки виявили 13 361 порушення, що майже на 17% менше показника 2018 року (16 051 порушень).

Про це в Укрінформі повідомив голова Державної служби України з безпеки на транспорті Олександр Погорілий під час публічного звіту за 2019 рік.

"У 2019 році в рамках габаритно-вагового контролю за результатами перевірок виявлено 13 361 порушення норм габаритно-вагових параметрів, що на 17% менше, ніж у 2018 році", - зазначив він.

За словами Погорілого, зменшення кількості порушень у цій сфері позначилося на загальній сумі плати за проїзд, що нараховується за порушення норм габаритно-вагових параметрів.

"У 2019 році до Державного бюджету України перераховано 26 219 257 гривень плати за проїзд, нарахованої за порушення норм габаритно-вагових параметрів, що на 15% менше від аналогічного показника 2018 року", - повідомив голова Укртрансбезпеки.

Він додав, що загалом було винесено 6 743 постанови про застосування адміністративно-господарського штрафу за порушення норм габаритно-вагових параметрів (7 541 постанова – у 2018 році).

За проїзд автомобільними дорогами загального користування нараховано плати за перевищення норм габаритно-вагових параметрів більш як на 3,588 млн євро.

Крім того, повідомив Погорілий, при здійсненні контролю за перевезенням вантажів автошляхами України перевірялося дотримання режимів праці та відпочинку водіїв. Водночас він не навів статистики щодо цього напрямку роботи Укртрансбезпеки.

Як повідомляв Укрінформ, за словами голви Укртрансбезпеки 80% всіх аварій в Україні відбувається в містах.

Переважна кількість дорожньо-транспортних пригод в Україні в 2019 році сталася за участю автомобільного транспорту. Причому, їх кількість зросла з 2698 у 2018 році до 2829 - у 2019 році.

Проведений аналіз аварійності показав, що основними причинами цих дорожньо-транспортних пригод є: недотримання дистанції та інтервалу руху (48,7%); перевищення швидкості руху (20,3 %); порушення правил маневрування (12,6%); порушення правил проїзду перехресть (10%); порушення правил обгону та/або виїзду на смугу зустрічного руху (5,1%); експлуатація технічно несправних транспортних засобів (2,2%); керування у нетверезому стані (0,7%); порушення правил проїзду залізничних переїздів (0,2%); сон за кермом (0,2%).

Відео заходу:

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