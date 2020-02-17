17 лютого, 14:00 - Рейдерство в Україні: політико-правові проблеми та шляхи їх вирішення

Організатор: ГО “Українське юридичне товариство”.

До участі запрошені: Іван Рудик - народний депутат 2-го скликання, голова Наглядової ради ВАТ “Проскурів”; Олег Березюк - голова ГО “Українське юридичне товариство”; шейх Абу Алруб Емад - президент ГО “Українсько-Арабська ділова рада”; Володимир Нікітін - начальник відділу розгляду звернень у сфері державної реєстрації нерухомого майна Міністерства юстиції України; Валерій Юзба - к.е.н., заступник голови Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України; Микола Сірий - старший науковий співробітник Інституту держави і права НАН України; Юрій Когут - генеральний директор консалтингової компанії “Сидкон”; Борис Базилевський - Надзвичайний та Повноважний Посол України; Олексій Баганець — ексзаступник генерального прокурора України. к. ю.н.; Тарас Стецьків -народний депутат України 1-4 та 6 скликань; Валерій Скузін - генерал-майор СБУ в запасі, голова правління ГО “Міжнародне бюро по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю”; Петро Рябенко - голова Ради адвокатів міста Києва; Олександр Моляка - голова Наглядової ради Stewart Prime Holding AG; Володимир Бортник - народний депутат України 1-го скликання.

Коротко. Учасники заходу обговорять питання щодо законодавчого забезпечення боротьби з рейдерством, вплив цього явища на розвиток економіки, а також висловлять практичні рекомендації щодо вирішення проблеми рейдерства в Україні.

Підсумкові матеріали:

В Інституті держави і права розкритикували єдину правку до "земельного" закону, яку наразі підтримали депутати

Старший науковий співробітник Інституту держави і права НАН України Микола Сірий критикує єдину правку до "земельного" закону, яку наразі підтримали депутати.

Про це він заявив під час круглого столу в Укрінформі "Рейдерство в Україні: політико-правові проблеми та шляхи їх вирішення".

"Ми багато говоримо про земельну реформу. І наразі з 200 правок проголосовано одну: якщо пай всередині поля, то нього має бути дорога. Проголосували як видатне досягнення. Але справа в тім, що для того, щоб врегулювати земельну сферу, треба розуміти, що цілісною власною одиницею є не пай, а поле. Тому, що поле - це відокремлений об'єкт", - наголосив він.

За словами науковця, правова природа співвласності є такою , що об'єктом регулювання є саме поле, а не пай у межах цього поля.

"Розумна держава, розумний господар розуміє, що має функціонувати цілісний комплекс, і думати стратегічно, як повернутися до відновлення поля. Тому, що якщо ваша ділянка (розташована - ред.) нижче, а над вами інші, то всі хімікати будуть іти до вас йти. Повернувшись до відновлення поля, ти отримуєш об'єкт регулювання", - підкреслив Сірий.

Як повідомлялось, із 6 по 8 лютого, під час розгляду правок до проєкту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» Верховна Рада схвалила лише одну правку з понад 200 розглянутих.

Зокрема, депутати погодилися доповнити частину шосту статті 37-1 Земельного кодексу України абзацом другим такого змісту: «Власники та користувачі земельних ділянок усіх форм власності, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, зобов’язані надавати право сервітуту для забезпечення проходу (проїзду) іншим власникам та користувачам земельних ділянок до належної їм на відповідному праві земельної ділянки».

Даний закон покликаний визначити особливості правового регулювання обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення «на основі ринкових механізмів переходу прав на земельні ділянки». Після набрання чинності цим законом, в Україні буде запроваджено ринок земель сільськогосподарського призначення.

Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення державної власності був запроваджений в Україні в жовтні 2001 року, разом з ухваленням Земельного кодексу.

У 2018 році депутати востаннє продовжили дію земельного мораторію - до кінця 2019 року.

У вересні 2019 року Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити законопроєкт про введення в країні ринку землі сільськогосподарського призначення.

25 вересня Кабмін подав проєкт закону №2178. Але 13 листопада парламент ухвалив у першому читанні альтернативний законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", авторами якого були депутати фракції "Слуга народу".

Згідно із позицією Світового банку, зняття мораторію на продаж землі сільгосппризначення і створення прозорого та ефективного ринку в Україні має потенціал прискорити економічне зростання в Україні на 0,5-1,5% на рік протягом наступних 5 років. Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення в Світовому банку називали найбільшою перешкодою для залучення необхідних інвестицій та збільшення продуктивності сектору.

Відео з пресконференції:

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