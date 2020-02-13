13 лютого, 11:00 - Всесвітній тиждень міжконфесійної гармонії

Організатор: Всеукраїнська рада релігійних об’єднань (ВРРО) за сприяння Департаменту у справах національностей і релігій Міністерства культури, молоді та спорту України.

Учасники: Денис Коляда - радник міністра культури, молоді і спорту України; Олександр Духовний - головуючий у Всеукраїнській раді релігійних об’єднань, головний рабин України та Києва громад прогресивного іудаїзму України; Саід Ісмагілов - муфтій Духовного управління мусульман України «Умма», шейх; Тарік Сархан - завідувач відділу ознайомлення з історією та культурою ісламу, спікер Неформальної групи міжрелігійного миру і Посол миру міжнародної правозахисної організації HWPL (Сеул, Південна Корея); Алла Баранова - секретарка Релігійної організації “Національні духовні збори Бахаї України”; Михайло Марченко - голова “Об’єднання синів і дочок України “Рідної української національної віри”; Сергій Триліс - голова громади, Всеукраїнський буддійський центр “Махасанґха Ніппондзан Мьоходзі”; Олександр Пліс - ректор Київської духовної академії Центру громад свідомості крішни; Людмила Филипович - завідуюча відділом філософії та історії релігії Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, віцепрезидент Української асоціації релігієзнавців, д.філос.н., проф.; Олександр Саган - провідний науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, віцепрезидент Української асоціації релігієзнавців, д.філос.н., проф.; Ігор Козловський - вчений-релігієзнавець, старший науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С.Сковороди НАН України, керівник Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків, к.і.н.; Марія Бардин - начальник відділу у справах релігій та національностей Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації; представник Департаменту у справах національностей та релігій Міністерства культури, молоді та спорту України.

Коротко. Учасники заходу підіб'ють підсумки проведених заходів до Всесвітнього тижня міжконфесійної гармонії, обговорять низку актуальних питань, а також підпишуть меморандум про перспективи міжконфесійної співпраці протягом 2020 року.

Довідково. Ініціатори проведення в Україні Всеукраїнського тижня міжконфесійної гармонії: Всеукраїнська рада релігійних об’єднань (ВРРО) за сприяння Департаменту у справах національностей і релігій Міністерства культури, молоді та спорту України, Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Українська асоціація релігієзнавців, Релігійно-інформаційна служба України (РІСУ) .

Проведення Всесвітнього тижня міжконфесійної гармонії базується на Резолюції Генеральної Асамблеї ООН - A/65/PV.34 про Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин.

Підсумкові матеріали:

Перейменування станції метро “Дорогожичі" на “Бабин Яр” знецінюватиме історичну трагедію – релігієзнавець

Можливе перейменування станції Сирецько-Печерської лінії метрополітену «Дорогожичі» на станцію «Бабин Яр» знецінюватиме в суспільстві історичну трагедію.

Таку думку висловив вчений-релігієзнавець, старший науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С.Сковороди НАН України, керівник Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків, к.і.н Ігор Козловський у коментарі Укрінформу.

“Питання важливе, якщо воно постало в суспільстві. Але тут треба враховувати кілька факторів. Бабин Яр має певні асоціації, і асоціації з трагічної частини нашої історії. Ці асоціації пов’язані з якимись сумними моментами історії. І другий момент, який потрібно враховувати, - це те, що наше суспільство ще досі доволі інфантильне. І я побоююсь, що масова свідомість людей буде так чи інакше обігравати саме цю назву з точки зору чорного гумору. З психологічної точки зору, це захист, тому що людина захищається від усього трагічного. Тому цей момент буде обігруватися, знецінюватися, і саме знецінювати цю трагедію Бабиного яру”, - сказав він.

У свою чергу, головуючий у Всеукраїнській раді релігійних об’єднань, головний рабин України та Києва громад прогресивного іудаїзму України Олександр Духовний зазначив, що Бабин Яр викликає у людей дуже сумні асоціації, і така назва для станції метро є дуже трагічною.

“Мені здається, що коли іде оголошення станції метро "Дорогожичі", то можна ще й говорити, що це йде, як вихід до Бабиного Яру. І тоді люди будуть знати. А перейменовувати станцію на “Бабин Яр” мені не дуже хочеться, попри те, що п’ять моїх родичів були розстріляні в Бабиному яру. Для мене це сумна пам'ять, не радісна. А ми будуємо радісну Україну”, - сказав Духовний.

Завідувачка відділом філософії та історії релігії Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, віцепрезидент Української асоціації релігієзнавців Людмила Филипович відзначила, що українці і так пам'ятають велику трагедію Бабиного Яру. За її словами, не потрібно у теперішній трагічний час тривожити пам'ять померлих.

“Ми й так будемо пам’ятати Бабин Яр. Ну це так само, як станцію метро назвати "Байкове кладовище". Це ж звичайне, профанне, світське життя. А коли ідеться про Бабин Яр, то це вже десь на грані земного і неземного. Тому давайте так, ми розділимо світське і духовне надприродне. Нехай вони живуть мирно, але все-таки не заміщують один одного”, - додала вона.

Як повідомляв Укрінформ, меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" подав звернення на ім’я Київського міського голови Віталія Кличка з пропозицією перейменувати столичну станцію метро "Дорогожичі" на "Бабин Яр".Така ініціатива пов’язана з тим, що станція метро "Дорогожичі" розташована безпосередньо на історичній території урочища Бабин Яр – місця пам’яті, де у 1941-1943 рр. відбулася одна з найбільших трагедій Голокосту.

Відео заходу:

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