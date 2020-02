На шляху до ефективного захисту ЛГБТ-осіб, позбавлених волі

13 лютого, 12:00 - Презентація обговорення моніторів Національного превентивного механізму (НПМ) щодо захисту прав ЛГБТ-осіб, позбавлених волі

Організатори: Представництво Freedom House в Україні; ГО "Україна без тортур".

Учасники: Ярослав Білик - представник Секретаріату Офісу Омбудсмена; Людмила Проценко - активістка і координаторка моніторингової групи НПМ У Черкаській області; Костянтин Ключарьов - голова правління ГО "Україна без тортур"; Метью Шааф - директор Представництва Freedom House в Україні; Андрій Богданенко - старший фахівець з комунікації та адвокації ГО "Україна без тортур", модератор; представник Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби в Україні.

Довідково. Впродовж жовтня – грудня 2019 року ГО «Україна без тортур» за підтримки Freedom House в Україні провела дев'ять зустрічей серед моніторів НПМ в Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Івано-Франківській, Рівненській, Черкаській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Спираючись на рекомендації міжнародної правозахисної організації "Association for the Prevention of Torture", в рамках обговорень монітори НПМ дійшли висновку, що Національний превентивний механізм не враховує гендерну ідентичність та сексуальну орієнтацію, ув'язнених при превенції тортур.

Як зазначають організатори, це може грати поворотну роль в забезпеченні того, щоб представники ЛГБТ-спільноти, які позбавлені волі, були захищені і користувалися рівними правами з іншими ув'язненими.

Підсумкові матеріали:

Представники ЛГБТ-спільноти зазнають жорстокого поводження у в'язницях — координатор моніторингової групи

Представники ЛГБТ-спільноти зазнають жорстокого поводження та дискримінації у місцях позбавлення волі, чому не протидіє адміністрація відповідних установ.

Про це повідомила представник ГО "Україна без тортур" і координатор моніторингової групи НПМ у Черкаській області Людмила Проценко в Укрінформі під час презентації обговорення моніторів Національного превентивного механізму (НПМ) щодо захисту прав ЛГБТ-осіб, позбавлених волі.

“Коли я вперше побачила, в яких жахливих умовах у (чоловічій) колонії живуть ті люди, хто за власним бажанням або ж за примусом мають статеві стосунки з чоловіками, то здалося, що гіршого й не бачила: повна антисанітарія, цим людям не надають медичної допомоги порівняно з іншими людьми, які відбувають покарання за ті ж злочини... Саме до людей, які мають нетрадиційні сексуальні стосунки у розумінні нашої спільноти, зовсім інше ставлення: воно настільки негативне, що коли ми готували матеріали і отримали фото від колег, то мені не хотілося їх навіть використовувати — інакше просто можна налякати спільноту тим, що відбувається в місцях позбавлення волі. Здебільшого у тюрмах існують неформальні санкції, що застосовуються проти представників ЛГБТ-спільноти. При цьому адміністрація закладів не протидіє цьому, а лише ігнорує”, — зазначила Проценко.

При цьому вона акцентувала на тому, що на сьогодні в Україні не ведеться жодної статистики ув'язнених за гендерними ознаками, яка актуалізувала б важливість цієї проблеми.

“Ми лише можемо бачити, що є своя ієрархія у в'язниці, тобто люди з відмінностями за гендерними ознаками належать до найнижчого рівня, всіляко дискримінуються: у разі хвороби чи винесення інших покарань вони мають окрему камеру, окремий якийсь “куточок”, тобто не для того, щоб людині було добре, а це як додатковий метод дискримінації. Таким чином наголошується, що ця людина не така, як усі інші. Найгіршу роботу, як правило, роблять люди не тієї сексуальної орієнтації... Також ув'язнені представники ЛГБТ-спільноти не мають права на побачення”, — уточнила Проценко.

Спираючись на досвід проведення моніторингової діяльності, координатор моніторингової групи НПМ констатувала наявність надмірної жорстокості під час затримання та обшуків ЛГБТ-осіб.

“Було би добре, щоб наші законодавці звернули на це увагу — і з'явилися якісь додаткові інструкції стосовно того, як це повинно відбуватися. І, якщо люди за цими ознаками отримували стосовно себе жорстоке поводження, то щоб були покарані ті, хто це робить. Взагалі у мене складається враження, що в нас це навіть популяризується”, — додала Проценко.

У свою чергу головний спеціаліст відділу запобігання та протидії дискримінації Департаменту моніторингу рівних прав і свобод Секретаріату Офісу омбудсмена України Ярослав Білик повідомив, що 2019 року спільно з громадськими активістами було здійснено понад 600 візитів до місць несвободи, в тому числі й до установ виконання покарань і місць попереднього ув'язнення.

“Під час цих візитів ми виявляли різні форми дискримінації, як з боку адміністрації, персоналу, так і з боку інших утримуваних осіб. За результатами цих візитів складаються відповідні звіти, які направляють до відповідних органів з метою вжиття заходів реагування і попередження подальших форм дискримінації”, - зауважив він.

Разом з тим директор Представництва Freedom House в Україні Метью Шааф підкреслив, що якість демократії можна оцінити за тим, як суспільство забезпечує захист прав і безпеку людей із найбільш вразливих соціальних груп.

