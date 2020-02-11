11 лютого, 11:00 - Засновник ВАР про керівництво Всеукраїнської аграрної ради

Організатор: Юридична фірма “О-ЕМ-ПЕ”.

Учасники: Микола Орлов - керуючий партнер юридичної фірми “О-ЕМ-ПЕ”; Кирил Левтеров - партнер юридичної фірми “О-ЕМ-ПЕ”.

Підсумкові матеріали:

Керівництву Всеукраїнської аграрної ради загрожує вотум недовіри

Засновники ради вимагають звіту керівництва організації на загальних зборах через "сумнівну діяльність та дискредитацію діяльності ВАР".

Партнери юридичної фірми "ОМП" Микола Орлов та Кирило Левтеров, засновники Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) публічно висловили недовіру керівникам ради і закликали розібратися зі справами організації на зборах.

Про це юристи заявили на пресконференції в Укрінформі 11 лютого.

"Змушені заявити недовіру керівництву Всеукраїнської аграрної ради Андрію Дикуну і Михайлу Соколову. Вимагаємо якнайшвидшого проведення громадських зборів. Хотіли б заслухати звіт керівництва про управління організацією, а також фінансовий звіт про те, що відбувається з коштами організації", - зазначив Орлов.

Після цього, за його словами, буде поставлене на голосування питання про вотум недовіри керівництву ВАР.

"Ми змушені вдаватися до такої публічності, щоб запросити до діалогу керівництво ВАР. Ми писали листи, намагалися зв'язатися по телефону, запрошували на зустріч. Але всі наші запрошення залишилися без відповіді”, - пояснюють свої дії партнери “ОМП”.

Всеукраїнська аграрна рада була заснована для захисту інтересів малих та середніх фермерів, а не для політичної діяльності, наголосив під час прес-конференції пан Орлов.

"У 2014 році ми разом з однодумцями, партнерами, колегами створили Всеукраїнську аграрну раду - громадську організацію, основною метою якої було обстоювання інтересів аграріїв. Вона створювалася, щоб незаангажовано, аполітично, без кулуарних інтересів донести голос аграріїв до владних коридорів”, - повідомив Микола Орлов. Головним завданням організації був захист інтересів аграріїв, зокрема в юридичній та податковій сферах. За словами Лефтерова, ситуація почала кардинально змінюватися у 2018 році.

"Керівники ВАР почали гратися в політику. Критикувати владу, а не будувати міст із владою, як це планувалося. Підписувати меморандуми із, на нашу думку, не до кінця проукраїнськими політичними силами і змінювати свою позицію", - зазначив він.

Партнери публічно заявили про неефективність та контрпродуктивність діяльності керівництва ВАР і закликали громадськість слідкувати за розвитком подій.

Юридична фірма ОМП працює на ринку України 12 років та спеціалізується на супроводі аграрного бізнесу.

Всеукраїнська аграрна рада була створена у 2014 році як громадське об’єднання фермерів з метою залучати інвестиції та доступні кредити в сільське господарство України, забезпечувати внутрішній ринок продовольством та сільськогосподарською сировиною вітчизняних виробників, брати участь у розробленні проєктів загальнодержавних програм щодо розвитку та збільшення ефективності агропромислового комплексу.

Відео з пресконференції:

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