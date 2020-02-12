Щодо проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

12 лютого, 14:00 - Проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Організатор: Вища рада правосуддя.

Учасники: представники органів та установ системи правосуддя, наукової спільноти, міжнародні та національні експерти.

Питання до обговорення:

1. Відповідність Положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 10 грудня 2019 року №3407/0/15-19, вимогам чинного законодавства, міжнародно-правовим зобов’язанням України перед Радою Європи та Висновкам Венеціанської комісії.

2. Порядок проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідно до Положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

3. Перспективи практичної реалізації ЗУ від 16 жовтня 2019 року № 193-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» в розрізі звернення до Конституційного суду України.

4. Правовий статус Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у процедурі призначення, кваліфікаційного оцінювання, переведення, відрядження, добору суддів тощо в аспекті ЗУ від 16 жовтня 2019 року № 193-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» та Положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Підсумкові матеріали:

В Україні відкриті близько 2 тисяч вакансій суддів — голова ВРП

В Україні наразі лишаються незаповненими близько 2 тисяч суддівських посад.

Про це сказав голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко під час круглого столу в Укрінформі .

“На сьогодні в судовій системі нашої держави приблизно 2 тисячі вакансій суддів. Ми маємо ситуацію, коли близько 2 тисяч суддів не завершили процедуру кваліфікаційного оцінювання, яка була розпочата відповідно до закону 2016 року”, - сказав Овсієнко.

За його словами, цей комплекс питань позначається на роботі всієї судової системи.

“Позначається і в контексті Європейської конвенції, зокрема, статті шостої , яка визначає право на справедливий суд, і це право реалізується через доступ до правосуддя. Велика кількість вакансій суддівських посад призводить до того, що справи в судах призначаються через тривалі проміжки. Перші засідання призначаються через пів року, а іноді й більше через надмірну завантаженість суддів поточними справами”, - пояснив Овсієнко.

Таким чином, зауважив він, питання діяльності конкурсної комісії з формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України “є без перебільшення важливим і стратегічним для подальшого планування і роботи функціонування всієї судової системи”.

Голова ВРП нагадав, що 7 листопада 2019 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування", яким було визначено кілька важливих та основоположних речей.

“Перше - що одномоментно було припинено роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України без визначення перехідних процедур, механізмів на той період, поки не буде сформована нова Вища кваліфікаційна комісія за новим принципом”, - розповів Овсієнко.

Другий момент, на якому він зупинив увагу, - вкрай стислий строк формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з огляду на необхідність оперативного вирішення цього питання — 90 днів.

“І третій момент - те, що фактично формування Вищої кваліфікаційної комісії передбачено було законом за абсолютно новим принципом. І цей принцип визначав усунення квотного принципу формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, формування її на конкурсних засадах незалежною конкурсною комісією”, - нагадав Овсієнко.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у ВРП поінформували, що міжнародні експерти відмовилися від делегування своїх представників до складу конкурсної комісії з формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) через нечітке врегулювання процедур, визначених законом № 193-IX "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування".

Положення про проведення конкурсу до ВККСУ відповідають вимогам закону — член ВРП

У Вищій раді правосуддя наголошують, що Положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів відповідають вимогам закону.

Про це сказала член Вищої ради правосуддя Світлана Шелест під час круглого столу в Укрінформі на тему “Проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України”.

“Що стосується самого конкурсу, то ті положення, які ми заклали, які стосуються етапності конкурсу, вони абсолютно відповідають вимогам закону”, - сказала Шелест.

Вона нагадала, що конкурс на посаду члена ВККСУ ВРП оголосила 12 грудня 2019 року, “і певні етапи конкурсної процедури вже відбулися”.

“Загальмували ми на етапі створення конкурсної комісії. Але хотіла б я акцентувати увагу, що загальмували ми саме через те, що законодавець визначив склад конкурсної комісії таким чином, що сформувати ми її не можемо. І це не з вини Вищої ради правосуддя... І звісно, це не від того, що з нами не хочуть працювати міжнародні партнери, а саме через те, що така конструкція закладена в законі”, - зазначила Шелест.

Вона також спростовує, що Вища рада правосуддя гальмує конкурсні процедури.

“Хотілося б обговорити ті нагальні питання, які викликали критику з боку окремих громадських організацій, в тому ключі , що Вища рада правосуддя гальмує конкурсні процедури або ж унормовує їх таким чином, щоб в конкурсі не брали участі міжнародні експерти. Це абсолютно не відповідає дійсності. Ми не можемо визначати чи формувати конкурсну комісію інакше, ніж це визначено законом. І це очевидно”, - зазначила Шелест.

Вона наголосила, що “жодних надмірних вимог, тих, які не передбачені законом, ми у своєму положенні не закладали”.

Окрім того, Шелест зауважила, що у питанні створення конкурсної комісії з формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України “жодної ініціативи чи бажання відійти від вимог закону, звісно, у Вищої ради правосуддя не було і немає”.

“Оскільки законодавець прив’язує нас до положень закону про Вищий антикорупційний суд, то саме цим законом були визначені вимоги до членів конкурсної комісії, до міжнародних експертів, які свого часу номінувалися до складу Громадської ради міжнародних експертів. Це і бездоганна ділова репутація, це і високі професійні моральні якості, і звісно вимога досвіду роботи в інших країнах не менше, ніж 5 років зі здійснення процесуального керівництва і підтримання державного обвинувачення в суді чи здійснення судочинства у справах, які пов’язані з корупцією”, - розповіла член ВРП.

Вона нагадала, що згідно з законом, конкурсна комісія має складатися з 6 осіб: трьох членів , обраних із числа Ради суддів України, та трьох міжнародних експертів, які запропоновані міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання корупції відповідно до міжнародних договорів і які рекомендували свого часу своїх представників до складу Громадської ради міжнародних експертів відповідно до закону “Про вищий антикорупційний суд”.

“Законодавець визначив таким чином, що з числа міжнародних експертів суб’єктами формування є лише міжнародні організації, які свого часу рекомендували, формували Громадську раду міжнародних експертів відповідно до закону про Вищий антикорупційний суд”, - сказала Шелест.

Вона зауважила, ВРП після оголошення конкурсу звернулася до міжнародних організацій з пропозицією надати свої кандидатури до складу конкурсної комісії, проте пропозицій не отримала.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у ВРП поінформували, що Міжнародні експерти відмовилися від делегування своїх представників до складу конкурсної комісії з формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) через нечітке врегулювання процедур, визначених законом № 193-IX "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування".

Як повідомлялося, 7 листопада 2019 року набув чинності Закон "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування".

Закон запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, за яким призначення на посади членів ВККС здійснюватиметься Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу.

Відео з круглого столу:

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