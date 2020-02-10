10 лютого, 10:00 - Інтернет-конференція на тему: “Тенденції і прогнози-2020 на українському ринку PR”

Організатор: Publicity Creating. Спікери: Валерій Курейко - директор компанії стратегічних комунікацій Publicity Creating; Руслана Плис - Account Director компанії Publicity Creating. Питання до обговорення: Які напрямки будуть розвиватись на українському ринку PR? Які послуги будуть затребувані на ринку комерційних PR? Що можуть запропонувати агенції клієнтам? Які інноваційні продукти виходять на ринок? Підсумкові матеріали: Відео заходу: Замовити фото натисніть тут - Фотобанк