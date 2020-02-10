Тенденції і прогнози-2020 на українському ринку PR
Укрінформ
10 лютого, 10:00 - Інтернет-конференція на тему: “Тенденції і прогнози-2020 на українському ринку PR”
Організатор: Publicity Creating.
Спікери: Валерій Курейко - директор компанії стратегічних комунікацій Publicity Creating; Руслана Плис - Account Director компанії Publicity Creating.
Питання до обговорення:
Які напрямки будуть розвиватись на українському ринку PR?
Які послуги будуть затребувані на ринку комерційних PR?
Що можуть запропонувати агенції клієнтам?
Які інноваційні продукти виходять на ринок?
Підсумкові матеріали:
Відео заходу:
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