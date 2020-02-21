Міжнародний день рідної мови з Радою національних спільнот України (м. Київ, вул. Леонтовича, 11)

21 лютого об 11:00 відбудеться урочистий захід, присвячений Міжнародному дню рідної мови (м. Київ, вул. Леонтовича, 11).

Організатори: Рада національних спільнот України, Рада представників громадських об’єднань корінних народів, національних меншин України при Міністерстві освіти і науки України за підтримки Київського коледжу зв’язку.

Учасники: представники органів державної влади, науковці НАН України, НАПН України, провідних університетів України, видавництв дитячої літератури, вчителі, студенти, а також голови та представники громадських організацій національних спільнот України.

Програма заходу:

11:00 – 11:45 – Реєстрація

12:00 – 13:30 – Урочистий захід, присвячений Міжнародному дню рідної мови.

Довідково. Як зазначають організатори, в Україні живе понад 130 національних меншин – носіїв 79 мов. Згідно зі статтею 10 Конституції державною мовою в Україні є українська. Але в нашій державі є також і мови, які перебувають на межі зникнення, зокрема два діалекти ромської, галицький діалект караїмської, а також кримчацька й урумська.

21 лютого світова громадськість відзначає Міжнародний день рідної мови. Його встановлено у листопаді 1999 року на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної і культурної багатоманітності.

Місце проведення: Актова зала Київського коледжу зв’язку (м. Київ, вул. Леонтовича, 11, 2-ий поверх).

Акредитація учасників та представників ЗМІ за тел.: +38(093)515-08-15, e-mail: radaspilnot@ukr.net (Альона Серебряна, Пресслужба Ради національних спільнот України).

З урахуванням заходів безпеки, вам обов’язково необхідно мати із собою документи, які можуть засвідчити вашу особу.