Міжнародний день рідної мови з Радою національних спільнот України (м. Київ, вул. Леонтовича, 11)
21 лютого об 11:00 відбудеться урочистий захід, присвячений Міжнародному дню рідної мови (м. Київ, вул. Леонтовича, 11).
Організатори: Рада національних спільнот України, Рада представників громадських об’єднань корінних народів, національних меншин України при Міністерстві освіти і науки України за підтримки Київського коледжу зв’язку.
Учасники: представники органів державної влади, науковці НАН України, НАПН України, провідних університетів України, видавництв дитячої літератури, вчителі, студенти, а також голови та представники громадських організацій національних спільнот України.
Програма заходу:
11:00 – 11:45 – Реєстрація
12:00 – 13:30 – Урочистий захід, присвячений Міжнародному дню рідної мови.
Довідково. Як зазначають організатори, в Україні живе понад 130 національних меншин – носіїв 79 мов. Згідно зі статтею 10 Конституції державною мовою в Україні є українська. Але в нашій державі є також і мови, які перебувають на межі зникнення, зокрема два діалекти ромської, галицький діалект караїмської, а також кримчацька й урумська.
21 лютого світова громадськість відзначає Міжнародний день рідної мови. Його встановлено у листопаді 1999 року на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної і культурної багатоманітності.
Місце проведення: Актова зала Київського коледжу зв’язку (м. Київ, вул. Леонтовича, 11, 2-ий поверх).
Акредитація учасників та представників ЗМІ за тел.: +38(093)515-08-15, e-mail: radaspilnot@ukr.net (Альона Серебряна, Пресслужба Ради національних спільнот України).
З урахуванням заходів безпеки, вам обов’язково необхідно мати із собою документи, які можуть засвідчити вашу особу.