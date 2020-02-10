Презентація європейської освітньої програми “Free Student”

10 лютого, 11:00 - Пресконференція, присвячена європейській освітній програмі “Free Student”

Організатор: Громадська організація "Словацько-Українське культурно-освітнє товариство".

Спікери: Міхал Балог - завідувач кафедри Кошицького технічного університету, доцент; Богдан Тока - координатор програми “Free Student”в Словаччині.

Коротко. Учасники заходу представлять Європейську освітню програму “Free Student”, яка дає можливість безкоштовно навчатися українським студентам в державних університетах Словаччини.

Як повідомляють організатори, завдяки програмі студенти безкоштовно здобувають престижну європейську освіту, а більшість з них отримує стипендію за успішне навчання.

Презентаційні зустрічі з майбутніми студентами та їх батьками будуть проходити з 12 по 15 лютого у Запоріжжі, Харкові, Дніпрі та Києві.

Більше інформації за посиланням: www.free-student-slovakia.org, тел.: +421917609587, 0635478288.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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