Військові підтримали мирний план художника Арсена Савадова: Проєкт “Голоси любові”

5 лютого, 12:00 - Військові підтримали мирний план художника Арсена Савадова”, присвячена виставковому проєкту “Голоси любові”

Організатор: Центр сучасного мистецтва М17 .

Учасники: Арсен Савадов - художник; Сергій Проскурня - режисер проєкту “Голоси любові”; Олександр Стеколенко - режисер проєкту “Голоси любові”; Ярослав Пілунський - оператор проєкту “Голоси любові”; El Кравчук - співак, виконавець ролі Мерілін Монро; Вікторія Бурлака - кураторка; Наталія Шпитковська - директорка Центру сучасного мистецтва М17.

Коротко. Учасники заходу проінформують про виставковий проєкт “Голоси любові” Арсена Савадова, який проходитиме в Центрі сучасного мистецтва М17 (вул. Антоновича, 102-104) з 9 лютого по 31 березня.

Довідково. Під час виставки відвідувачі побачать прем’єру фільму «Голоси любові» (2019), в якому автор звертається до історичної реконструкції концерту Мерілін Монро у Кореї (1954 р.) для підняття бойового духу американських військових. Сучасний рімейк зіркового туру перенесено до військових баз на сході України - у Попасну та під Дебальцеве.

Роль Мерілін Монро виконують оперна співачка Марія Максакова та співак El Кравчук. Доповнює проєкт фоторепортаж створення перформансу.

Варто зауважити, що це наймасштабніший за останні 5 років персональний проєкт Арсена Савадова, у якому більше 4 тисяч солдатів брали участь у перформансі-репетиції святкового параду на Донбасі.

Арсен Савадов – сучасний український митець, ключова фігура української «нової хвилі» у візуальному мистецтві. Належить до кола художників, з якого ведеться відлік українського сучасного мистецтва. У 2001 році представляв країну на 49-й Венеціанській бієнале.

Автор відомих циклів «Донбас-Шоколад» (1997 рік), «Колективне червоне» (1998 рік), «Книга мертвих» (2001 рік), «Мода на кладовищі» (1997 рік), що будуть представлені в експозиції.

Подія на Facebook за посиланням: https://www.facebook.com/events/209247833430427

Прес-кіт за посиланням: http://bit.ly/2GPKId4

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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