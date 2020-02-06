6 лютого, 11:00 - Презентація програми сталих інвестицій 2020 року та детального плану приватизації

Організатор: Фонд державного майна України.

Спікер: Дмитро Сенниченко - голова Фонду державного майна України.

Коротко. Презентація буде присвячена питанням залучення стратегічних інвесторів в Україну шляхом системної та ефективної роботи з підготовки об'єктів до приватизації. Керівник Фонду представить результати роботи Фонду, його співпраці із зарубіжними партнерами та представниками іноземних неурядових організацій в питаннях підвищення прозорості приватизації.

Крім цього, Дмитро Сенниченко розповість про об'єкти великої приватизації, інтерес до яких проявили іноземні інвестори під час його візиту на Всесвітній економічний форум, і запланований графік їх передачі в приватні активи.

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