Протидія гендерним стереотипам. Експертне читання

6 лютого, 9:30 - Протидія гендерним стереотипам. Стаття 5 Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

Учасники: Катерина Левченко - Урядова уповноважена з питань гендерної політики; Олена Суслова - голова Інформаційно-консультативного жіночого центру; Марина Хонда - заступник голови КМДА; Людмила Порохняк-Гановська - Національна Рада жінок України; Олена Уварова - стипендіантка програми Фулбрайт, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого; Андрій Куликов - голова правління “Громадського радіо”, ведучий; Ірина Славінська - продюсерка та ведуча радіо «Культура», координаторка кампанії проти сексизму «Повага»; Ілля Удовиченко - експерт, менеджер освітнього проєкту «Youth MediaLab»; Олександра Голуб - ГО «Ліга захисту прав жінок «Гармонія Рівних»; Марія Дмитрієва - експертка, засновниця Фемінізм UA; Микола Ябченко - спеціаліст з комунікацій та управління знаннями проєкту ПРООН; Елла Ламах - голова ГО «Центр «Розвиток демократії», радниця голови Державного комітету з питань телебачення та радіомовлення України з гендерних питань на громадських засадах; представники Міністерства соціальної політики України.

Захід проходить за сприяння Урядової уповноваженої з питань гендерної політики.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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