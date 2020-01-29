Чи стане 2020-й роком успішних реформ? Результати опитування

29 січня, 11:00 - Чи стане 2020-й роком успішних реформ?

Організатори: Фонд “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва; Коаліція Реанімаційний Пакет Реформ.

До участі запрошені: Ірина Бекешкіна – директорка Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва; Галина Янченко - заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики; Ярослав Юрчишин - перший заступник Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики; Ростислав Павленко - член Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій; Богдан Яцун - Реанімаційний Пакет Реформ; Ігор Бураковський – голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій; Оксана Величко – координатор урядово-громадської ініціативи “Разом проти корупції”; Роман Куйбіда – заступник голови правління Центру політико-правових реформ; Галина Скіпальська – виконавча директорка МБФ “Українська фундація громадського здоров'я”.

Питання для обговорення:

- Чи є успіхи у нової влади в реалізації реформ? Що сприяє реформуванню, а що заважає?

- Які реформи є першочерговими? Як вважають громадяни, а як – експерти?

- Стан проведення реформ у сферах охорони здоров’я, економічного розвитку, органів правосуддя та правопорядку.

Коротко. Під час заходу будуть оприлюднені дані нового опитування Фонду “Демократичні ініціативи” щодо оцінки прогресу реформ громадянами та експертами.

Довідково. Захід “Чи стане 2020-й роком успішних реформ?” проводиться Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст матеріалів заходу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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