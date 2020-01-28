28 січня, 10:00 - Чому жінки, які живуть з наркозалежністю, не звертаються за медичною та правовою допомогою. Результати пілотного проєкту “Вуличні юристки”

Організатор: Всеукраїнське об'єднання наркозалежних жінок “ВОНА”.

Учасники: Тетяна Лебедь – директорка Всеукраїнського об'єднання наркозалежних жінок “ВОНА”; Галина Корнієнко – фахівчиня з адвокації Всеукраїнського об'єднання наркозалежних жінок “ВОНА”; Світлана Родік – параюристка Всеукраїнського об'єднання наркозалежних жінок “ВОНА”; Ірина Ємельянова – параюристка Всеукраїнського об'єднання наркозалежних жінок “ВОНА”.

Коротко. Як повідомляють організатори, жінки, які живуть з наркозалежністю в Україні стикаються зі стигмою, дискримінацією та порушенням прав. Зафіксовані випадки, коли наркозалежним відмовляли у медичній допомозі, схожа ситуація зі зверненнями до поліції та соціальних служб. Більшість представниць спільноти готові поділитися проблемою і отримати допомогу від іншої жінки, яка знає про проблеми наркозалежних з власного досвіду.

Під час заходу буде можливість поспілкуватися зі співробітниками проєкту, дізнатися про їхні історії та історії жінок, яким вони допомагають.

Довідково. Всеукраїнське об'єднання наркозалежних жінок «ВОНА» за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» реалізовує проєкт «Вуличні юристки». Представниці спільноти з різних регіонів з числа активісток організації пройшли навчання, а тепер надають консультації іншим наркозалежним жінкам. Вони не мають фахової юридичної освіти, але знають, в які установи звертатися з тією чи іншою проблемою, допомагають в оформленні документів та написанні необхідних заяв. Якщо випадок складний, то в проєкті передбачені юридичні консультації та допомога.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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