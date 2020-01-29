29 січня, 16:00 - Презентація V Канівського міжнародного кінофестивалю ім. Ю. Іллєнка

Організатори: ГО “КанівФест”; ТОВ «Формат фільм».

Учасники: представники влади, відомі діячі кіноіндустрії, учасники та члени журі кінофестивалю.

Теми до обговорення:

Історія та досягнення кінофестивалю.

Кінофест як результат співпраці громади і влади різних рівнів.

Значимість локальних кінофестивалів для розвитку українського кіно.

Матеріально-технічне забезпечення кінотеатрів: основа для функціонування кінофестивалів.

Довідково. Як повідомляють організатори, Канівський кінофестиваль став надійною платформою для відкриття нових імен, обміну професійним досвідом, розвитку та популяризації кіномистецтва.

Підсумкові матеріали:

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