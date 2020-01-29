29 січня о 9:30 відбудеться публічне громадське обговорення проєкту Закону “Про медіа” № 2693 (м. Київ).

Учасники: Олександр Ткаченко - голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики; Микита Потураєв - заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики; Олена Литвиненко - заступниця голови Офісу Ради Європи в Україні; Мартін Клауке - керівник першого відділу програм допомоги «Належне управління та демократизація» Представництва Європейського Союзу в Україні; Кріштіна Розгоні - консультантка Ради Європи (Австрія/Угорщина); Катя Тіллікайнен - радниця з гендерних питань Офісу Ради Європи в Україні; Олександр Бурмагін - виконавчий директор ГО «Платформа прав людини»; Ігор Розкладай - головний експерт із медійного права ГО «Центр демократії та верховенства права»; Катерина М’ясникова - виконавча директорка Національної асоціації медіа та інші медіаексперти та медіаюристи.

Коли: 09:30 — 18:00

Мови заходу: українська та англійська (буде забезпечено синхронний переклад).

Коротко. Мета проєкту Закону “Про медіа” № 2693 - створення єдиної системи регулювання у сфері медіа та приведення українського законодавства у відповідність до Директиви ЄС про аудіовізуальні медіапослуги згідно з Угодою про асоціацію з ЄС та стандартами Ради Європи.

Обговорення організовує Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики у співпраці з проєктом “Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні”.

Буде доступна онлайн-трансляція заходу на сторінці Медійних проєктів Ради Європи у Facebook: https://www.facebook.com/CoEUPSIS

Довідково. Проєкт «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні» має на меті зміцнити роль медіа, їхню свободу та безпеку, а також суспільне мовлення як інструментів для досягнення консенсусу в українському суспільстві.

Для участі у публічному громадському обговоренні обов’язкова попередня реєстрація до 12:00 24 січня за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7sys1IDYMjnFrm3VRtacLsYlEImA9Xojd527nMZETXjqdDQ/viewform

Підтвердження участі у заході та місце проведення будуть надіслані на e-mail, вказаний під час реєстрації.