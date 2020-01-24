24 січня, 11:00 - Нове сприйняття НАТО в Україні. Навчальний спецкурс “НАТО — сила, що захищає мирних громадян

Організатор: Всеукраїнська спілка викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти.

Учасники: Олександр Палій - політолог, канд. політ.н.; Віталій Мартинюк - Центр глобалістики "Стратегія ХХІ"; Ірина Шопіна - д.юр.н., Військовий інститут КНУ ім. імені Тараса Шевченка; Тетяна Мелещенко - декан факультету історичної освіти НПУ ім. Драгоманова; Олександр Желіба - Всеукраїнська спілка викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти; Тамара Бакка - Всеукраїнська спілка викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти; Оксана Волошенюк - Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України; Раїса Євтушенко - МОН України.

Модератор: Андрій Кулаков - медіаексперт, програмний директор ГО «Інтерньюз -Україна».

Питання до обговорення:

Громадянська освіта в Україні: як навчати про НАТО?

Робота з запереченнями під час викладання курсу “НАТО — сила що захищає мирних громадян”

НАТО і Україна: чи існує відповідь на гібридні виклики?

Довідково. Спецкурс «НАТО — сила, що захищає мирних громадян» охоплює основні функції НАТО, концепцію захисту цивільного населення у діяльності ООН, ЄС, миротворчих операцій під різними проводами, заходи НАТО зі зменшення шкоди для цивільного населення; створення безпечного середовища, гібридну агресію РФ (інформаційна війна зі створення іміджу НАТО як агресора). Він розроблений Всеукраїнською спілкою викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти за підтримки Уряду Великої Британії.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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