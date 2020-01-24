24 січня, 15:00 - LHS Discussion Hub «Захист прав адвокатів»

Організатори: Legal High School спільно з EQUITY Law Firm.

До участі запрошені: Дмитро Євдокимов - заступник начальника Управління патрульної поліції у м. Києві; Тарас Пошиванюк - партнер EQUITY Law Firm; Сергій Лисенко - керуючий партнер GRACERS Law Firm; Євгеній Солодко - партнер Sayenko Kharenko; Олег Ткачук - суддя Великої палати Верховного Суду; Станіслав Петренко - прокурор Київської міської прокуратури №7; Олексій Шевчук - партнер АО Barristers; представники суддівського корпусу, правоохоронних органів, а також міжнародні експерти. Модератор: Олег Маліневський - партнер EQUITY Law Firm.

Коротко. Учасники заходу в професійному колі говоритимуть про найрезонансніші випадки порушення гарантій адвокатської діяльності в 2019 році, а також спільно визначать подальший шлях усунення чинників свавілля від правоохоронних органів в Україні.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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