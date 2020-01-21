«Інституційне середовище неформальних трудових відносин в Україні: масштаби, динаміка, наслідки». Презентація дослідження

21 січня, 11:00 - Презентація дослідження "Інституційне середовище неформальних трудових відносин в Україні: масштаби, динаміка, наслідки"

Організатор: Центр Разумкова.

Учасники: Василь Юрчишин - директор економічних і соціальних програм Центру Разумкова; Ольга Пищуліна - провідний експерт соціальних і гендерних програм Центру Разумкова; Катерина Маркевич - експерт економічних програм Центру Разумкова; Юрій Харазішвілі - головний науковий співробітник Інституту економіки промисловості; Павло Розенко - український експерт з питань соціальної політики, екс віце-прем'єр-міністра України (2016-2019).

Коротко. Учасники заходу представлять результати комплексного дослідження проблем незадекларованої праці в Україні, зокрема ефективності державних заходів впливу на неформальні трудові відносини.

Після презентації відбудеться обговорення результатів дослідження в контексті подальших перспектив вдосконалення державної політики в галузі зменшення розміру тіньової економіки в Україні та регулювання неформальних трудових відносин.

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

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