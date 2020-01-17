Тотальна тінізація ринку медичних виробів. Закупівлі медичних виробів поза Prozorro: обмеження конкуренції і встановлення націнок на медичні вироби
Організатор: Асоціація “Оператори ринку медичних виробів” (AMOMD).
Учасники: Павло Харчик - президент Асоціації “Оператори ринку медичних виробів” (AMOMD); Дар’я Бондарнко - виконавчий директор Асоціації “Оператори ринку медичних виробів” (AMOMD); Дмитро Лаврентій - директор ТОВ “АФС МЕДИЦИНТЕХНІК”; Геннадій Сергеєв - директор ДП «БМТ УА»; Ярослав Лисенко - директор ТОВ «МЕДІКОМ УКРАЇНА».
Коротко. Учасники заходу обговорять наступні законодавчі ініціативи:
- проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо врегулювання цін на лікарські засоби)», реєстраційний № 2735 від 14 січня 2020 року;
- проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо вдосконалення публічних закупівель», реєстраційний № 2563 від 10 грудня 2019 року.
Підсумкові матеріали:
Відео з пресконференції:
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