17 січня, о 12:30 - Тотальна тінізація ринку медичних виробів. Закупівлі медичних виробів поза Prozorro: обмеження конкуренції і встановлення націнок на медичні вироби

Організатор: Асоціація “Оператори ринку медичних виробів” (AMOMD).

Учасники: Павло Харчик - президент Асоціації “Оператори ринку медичних виробів” (AMOMD); Дар’я Бондарнко - виконавчий директор Асоціації “Оператори ринку медичних виробів” (AMOMD); Дмитро Лаврентій - директор ТОВ “АФС МЕДИЦИНТЕХНІК”; Геннадій Сергеєв - директор ДП «БМТ УА»; Ярослав Лисенко - директор ТОВ «МЕДІКОМ УКРАЇНА».

Коротко. Учасники заходу обговорять наступні законодавчі ініціативи:

- проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо врегулювання цін на лікарські засоби)», реєстраційний № 2735 від 14 січня 2020 року;

- проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо вдосконалення публічних закупівель», реєстраційний № 2563 від 10 грудня 2019 року.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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