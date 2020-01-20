20 січня, 11:00 - Запровадження класичного суду присяжних в Україні

Організатор: Міністерство юстиції України.

Учасники: Олександр Банчук - заступник міністра юстиції, співавтор законопроєкту; Андрій Костін - голова комітету ВРУ з питань правової політики; Олександра Матвійчук - голова правління ЦГС; Володимир Петраковський - експерт Центру політико-правових реформ; Михайло Савва - голова правління експертної групи "Сова", співавтор законопроєкту.

Коротко. Як повідомляють організатори, хоча в Конституції України і передбачене право на суд присяжних для всіх громадян, принцип її роботи зараз спирається на радянську практику. Її використання призвело до викривлення цієї ідеї як механізму, якому може довіряти населення, який важко підкупити та який дозволить звичайним громадянам контролювати прозорість та справедливість української судової системи.

На вирішення цих проблем експерти та науковці разом з Міністерством юстиції України підготували два законопроєкти:

- проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення порядку формування списку присяжних (реєстраційний № 2709);

- проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення участі присяжних у здійсненні правосуддя (реєстраційний № 2710).

Підготовлені законопроєкти покликані вирішити ці проблеми та забезпечити незалежність присяжних від головуючого судді на законодавчому рівні. Під час пресконференції експерти та автори законопроєктів розкажуть, яким буде суд присяжних в Україні.

Додаткова інформація за тел.: 271-17-62, e-mail: press@minjust.gov.ua

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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