23 січня, 12:00 - Західний фронт інформаційної війни

Організатор: Міжнародний центр протидії російській пропаганді.

До участі запрошені: Микита Потураєв - народний депутат, заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики ВРУ; Ганна Гопко - голова Комітету у закордонних справах ВРУ 8-го скликання; Дмитро Громаков - керівник дослідницьких проєктів центру “РАНД”; Юрій Кочевенко - директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді; Дмитро Левусь - директор Центру “Український меридіан”; Володимир Цибулько - політолог; Вадим Трюхан - дипломат; Борислав Береза - депутат ВРУ 8-го скликання; Тарас Семенюк - політичний експерт; Людмила Долгоновська - співзасновник ГО “АНТС”; Марія Кучеренко - керівник проєктів Центру досліджень проблем громадянського суспільства; Світлана Кушнір - політичний експерт; Олексій Буряченко - політичний експерт; Анатолій Штефан - офіцер ЗСУ.

Коротко. Учасники заходу презентують аналітичну доповідь «Рупори Кремля в Європі».Також вони проаналізують, як російська інформаційна агресія впливає на зміну суспільних настроїв у європейських країнах.

Увага буде приділена питанням засудження в Італії колишнього бійця НГУ Віталія Марківа, повернення РФ до ПАРЄ, початку судового процесу у справі про збиття росіянами MH17.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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