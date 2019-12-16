Початок роботи ГО “Громадська рада з питань культури, молоді та спорту України”: ініціативи та завдання

16 грудня, 13:00 - Презентація та початок роботи ГО “Громадська рада з питань культури, молоді та спорту України

Організатори: ГО “Спільна Перемога”; ГО “Громадська рада з питань культури, молоді та спорту України” за підтримки Міністерства культури молоді та спорту України та Укрінформу.

Учасники: Валерія Іваненко - директор ГО “Громадська рада з питань культури, молоді та спорту України”, лауреат премії «Людина року», президент МКФ “Бархатний сезон”, засновник телеканалів “ТОНІС”, “Тет” та “SCI”; Артем Колюбаєв - продюсер, співзасновник ГО “Громадська рада з питань культури, молоді та спорту України”; Володимир Бульба – співзасновник ГО “Громадська рада з питань культури, молоді та спорту України” та ГО «Спільна Перемога», громадський діяч, письменник, продюсер, майстер спорту міжнародного класу; Іван Степурін – директор видавництва “Саміт-Книга”, секретар ГО “Громадська рада з питань культури, молоді та спорту України”; Олександр Соколинський - співзасновник ГО “Спільна Перемога”; Валентин Щербачев — член Національної спілки журналістів України, спортивний журналіст, засновник Національного реєстру рекордів України та Worldwide Ukrainian Sports Agency; Михайло Зав’ялов - президент Національної ліги професійного боксу України; Римма Зюбіна – актриса театру та кіно; Галина Яблонська - народна артистка України, Посол миру, повний кавалер ордену княгині Ольги; Ірина Батько-Ступка – продюсер, директор Київської академічної майстерні театрального мистецтва «Сузір'я»; Олег Мандзюк — президент федерації кікбоксингу України; Влад Сотніков – продюсер ФК “Маестро”, заслужений діяч мистецтв України; Світлана Легка – генеральний директор “Укртурконцерт”; Олександр Абраменко – олімпійський чемпіон; Яна Клочкова – чотирикратна олімпійська чемпіонка; Сергій Куліда - головний редактор газети «Літературна Україна»; Юрій Юрченко – адвокатське бюро «Юрченко Юрій та партнери»; Дмитро Чистяк - міжнародний секретар Європейської академії мистецтв, наук та літератури, письменник; Дмитро Дроздовский - кандидат філологічних наук, критик, письменник; Карл Куяс - ведучій журналіст Deutsche Welle TV; представники Міністерства культури, молоді та спорту.

Питання до обговорення:

Ініціювання проведення Всеукраїнського форуму діячів культури та спорту.

Відкриття музею українському художнику Івану Марчуку.

Створення інформаційної платформи про діяльність «Громадської ради з питань культури та спорту» на базі «Щербачев ТВ» , залучення інших інформаційних майданчиків.

Пропозиція започаткувати День українського боксу.

Довідково. ГО “Громадська рада з питань культури, молоді та спорту України” - платформа для відкритого обговорення та пошуку конструктивних шляхів для розв'язання важливих питань за участю відомих діячів культури та спорту України.

Основні завдання ГО «Громадської ради з питань культури та спорту»:

Створення незалежного консультаційного об’єднання, спрямованого на підтримку державної політики України в напрямку розвитку культури та спорту.

Сприяння розвитку громадської дипломатії в країні.

Виявлення сучасних напрямів державної культурної політики в Україні, розробка концептуальних засад загальнодержавної програми підтримки розвитку суб'єктів сфери культури та спорту в Україні.

Організація та проведення власних спортивних, культурно-мистецьких та просвітницьких заходів.

Додаткова інформація за тел.: +380960121277, e-mail: tieline@ukr.net (Володимир Бульба).

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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