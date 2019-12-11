11 грудня, 15:00 - Економічна адаптація колишніх військовослужбовців до мирного життя. Поширення успішних практик

Організатор: Всеукраїнська громадська організація «Об'єднання дружин і матерів бійців учасників АТО» за підтримки Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Учасники: Наталія Московець – голова правління ВГО «Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО»; Олександр Терещенко - заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України; Вікторія Кравчук – радник міністра оборони України; Інна Бондіні – начальник управління надання послуг департаменту реалізації політики зайнятості, Державна служба зайнятості; Сергій Худобін - Український союз промисловців і підприємців; Володимир Паращук — Головне управління воєнізованої охорони ПАТ «Укрзалізниця»; Людмила Кучеренко - АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; Андрій Ільченко – ветеран, тренер проєкту «Ветерани: від діалогу до працевлаштування»; Наталія Шуба – ГО «Комплексна психологічна допомога»; родини загиблих і ветеранів з різних регіонів; представник Міністерства оборони України.

Питання до обговорення:

Результати дворічного проєкту ВГО «Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО».

Презентація дослідження проведеного в рамках проєкту стосовно економічної адаптації військовослужбовців до мирного життя.

Обговорення пропозицій з покращення процесу переходу військовослужбовців ЗСУ до цивільного життя: супровід військовослужбовця працівниками служби зайнятості з початком контракту і до звільнення, вдосконалення системи територіальної оборони.

Проблеми соціального захисту родин військовослужбовців в регіонах: шляхи їх подолання.

Довідково. Два роки поспіль ВГО «Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО» реалізовував проєкт «Ветерани: від діалогу до працевлаштування» за фінансової підтримки Міністерства у справах ветеранів України. Проєкт було спрямовано на боротьбу з наслідками того, що військовослужбовці не знайшли себе у цивільному житті і залишилися у воєнному стані.

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

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