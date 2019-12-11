11 грудня, 10:00 - Представлення Громадської організації "Об’єднання маркетологів України"

Організатор: Правління Громадської організації "Об’єднання маркетологів України".

Учасники: Алла Старостіна – д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; Євген Ромат – д.держ.упр., професор, завідувач кафедри маркетингу Київського національного торгово-економічного університету, головний редактор журналу "Маркетинг і реклама"; Ірина Решетнікова – д.е.н., професор кафедри маркетингу Київського національного економічного університету ім.Вадима Гетьмана; Олена Каніщенко – д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; Ірина Литовченко – д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу Одеського національного економічного університету; Оксана Дьоміна – к. е. н., доцент – виконавчий директор "Об’єднання маркетологів України".

Питання до обговорення:

Роль громадської організації в процесі розвитку маркетингу в Україні.

Конкретні цілі та завдання Громадської організації "Об’єднання маркетологів України".

Можливості, що набувають члени Громадської організації «Об’єднання маркетологів України»

Довідково. Наприкінці листопада 2019 року була офіційно зареєстрована та внесена до реєстру юридичних осіб та громадських організацій ГО “Об’єднання маркетологів України”.

Мета ГО “Об’єднання маркетологів України” - об’єднання зусиль українських професійних маркетологів щодо подальшого розвитку українського маркетингу, що має вийти на сучасний світовий рівень.

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Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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