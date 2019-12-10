10 грудня, 13:00 - Виробництво спецтканин для військових: головний біль та хвороби для жителів м. Богуслав

Організатор: МБО "Екологія-Право-Людина".

Учасники: Анна Скороход - народний депутат України; Аркадій Карпенко - депутат Богуславської міської ради; Валентина Ткач - жителька м. Богуслав; Влас Березовий - житель с. Дешки, Богуславський район.

Коротко. Учасники пресконференції повідомлять про діяльність ВП «Темп-3000» та ТзОВ «Торговий дім «Богуславський текстиль» у м. Богуслав, які розміщуються на відстані 12 метрів від житлових будинків, чим отруюють життя та побут жителів шкідливими викидами від хімікатів для обробки тканин.

Як зазначають організатори, умови праці на підприємстві не відповідають вимогам щодо безпеки, працівники не отримують індивідуальних засобів захисту.

Крім цього, підприємство ТзОВ «Торговий дім «Богуславський текстиль» скидає в міську каналізацію понаднормативно забруднені стічні води, не будуючи локальні очисні споруди.

Жителі міста з’ясували, що вода у крані, яку постачає КП “Богуславводоканал” не відповідає вимогам до питної води. Було виявлено бактеріологічне забруднення, перевищення по амонію.

Учасники заходу звернуться до влади з проханням привести підприємницьку діяльність до екологічних та санітарних норм.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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