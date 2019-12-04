Ризики «нормандської зустрічі»: можливі альтернативні плани для України
Організатори: ГО «Центр Стратегічних Досліджень», ГО «Європейський Рух України».
Учасники: Ескандер Барієв – голова Правління Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу; Роман Безсмертний - к.п.н., народний депутат ІІ, ІІІ, IV та V скликань, колишній посол України в Білорусі, екс-представник України в політичній підгрупі Тристоронньої групи з врегулювання ситуації на сході України; Павло Жовніренко - к.т.н., економіст-міжнародник, голова Правління ГО «Центр Стратегічних Досліджень»; Вадим Трюхан – юрист-міжнародник, голова Правління ГО «Європейський Рух України».
Питання до обговорення:
Чого чекати від « нормандської зустрічі»?
Якими є недоліки існуючих форматів переговорів з досягнення миру?
Будапештський меморандум – папірець чи документ до виконання?
Якими мають бути «Український формат» і «Українська стратегія»?
Чи виходити Україні з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї?
Підсумкові матеріали:
Відео з пресконференції:
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