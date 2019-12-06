6 грудня, 10:00 - Презентація результатів дослідження доступності безоплатної правової допомоги у Донецькій та Луганській областях

Організатори: Координаційний центр з надання правової допомоги; Програма ООН із відновлення та розбудови миру; Міністерство юстиції України.

Учасники: Валерія Коломієць - заступниця міністра юстиції України;Олексій Бонюк - директор Координаційного центру з надання правової допомоги; Юрій Сверба - державний експерт Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції України; Іван Гончарук - консультант з питань верховенства права та доступу до правосуддя, Програма ООН із відновлення та розбудови миру; провідні експерти з надання правової допомоги та представники системи БПД; Олександр Шульга - доктор соціологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту соціології; Віктор Мунтяну - менеджер Програми ООН із відновлення та розбудови миру; Олександр Дейнеко – модератор.

Коротко. Учасники заходу презентують звіт за результатами дослідження доступу до системи надання безоплатної правової допомоги в Донецькій та Луганській областях. Дослідження проведено на замовлення Програми ООН із відновлення та розбудови миру у співпраці з Координаційним центром з надання правової допомоги.

Як зазначають організатори, Україна має одну з найбільш розгалужених систем надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги у світі. Однак, Донецька та Луганська області й досі зазнають наслідків конфлікту, що триває понад п’ять років. Надання правової допомоги мешканцям цих регіонів має певні особливості, зокрема, через велику кількість внутрішньо переміщених осіб.

Автори звіту надали 15 рекомендацій щодо подальшого розвитку правової допомоги в Донецькій та Луганській областях.

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

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