5 грудня, 11:00 - Стратегічні комунікації – складова ефективного реформування правоохоронної системи

Організатор: Державна прикордонна служба України.

Учасники: Антон Геращенко - заступник міністра внутрішніх справ України; Сергій Дейнеко - голова Державної прикордонної служби України; Оксана Горбач - директор Центру стратегічних комунікацій «СтратКом Україна».

Питання до обговорення:

Чим стратегічні комунікації відрізняються від інформування.

Яким чином стратегічні комунікації формують матеріал для прийняття управлінських рішень.

Як стратегічні комунікації допомагають досягати цілі організації.

Як стратегічні комунікації видозмінюють внутрішні комунікації.

Коротко. Пресконференція, присвячена презентації проєкту з розбудови стратегічних комунікації в системі МВС та результатам унікального проєкту в ДПСУ, який впроваджує стратегічні комунікації у відомстві та націлений на посилення координації та ефективності комунікації стратегічних пріоритетів Служби.

Стратегічними партнерами з реалізації проєкту виступають Посольство США, Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні та Центр стратегічних комунікацій «StratCom Ukraine».

Ключові теми заходу:

Презентація проєкту з розбудови стратегічних комунікації в системі МВС.

Суть та результати проєкту з розбудови стратегічних комунікацій в ДПСУ в контексті досягнення ефективної координації, планування та реалізації комунікаційної діяльності всіма управлінськими ланками Служби.

Наступні кроки ДПСУ по результатам дослідження.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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