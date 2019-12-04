4 грудня, 11:00 - Рубікон: ймовірні сценарії після саміту у “нормандському форматі”. Чи готується українська армія відповісти на воєнну загрозу?

Організатори: Український інститут безпекових досліджень за участю Ради волонтерів при Міністерстві оборони України та медіапартнерів, аналітичного порталу «Хвиля» та сайту «Цензор. НЕТ».

Учасники: Валентин Бадрак - член правління Українського інституту безпекових досліджень, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння; Юрій Бутусов - військовий експерт, головний редактор сайту "Цензор.НЕТ"; Олексій Грідін - член правління Українського інституту безпекових досліджень, голова Ради волонтерів при Міністерстві оборони України; Василь Тарасюк - Герой України, лейтенант, ветеран 72 ОМБр, демобілізований у зв’язку з важким пораненням; Сергій Згурець - член правління Українського інституту безпекових досліджень, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express; Ігор Колесник - генерал-полковник, перший заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2016-2019 рр.); Юрій Романенко - політолог, директор Центру політичного аналізу "Стратагема", шеф-редактор аналітичного порталу "Хвиля"; Олена Шевцова - радник командувача Сухопутних військ ЗСУ, член Ради волонтерів при Міністерстві оборони України.

Коротко. Фахівці неурядового сектору у галузі безпеки визначать критичні для України ризики та ймовірні сценарії після саміту у “нормандському форматі”, слабкі місця української влади. Також вони ознайомлять із своїми оцінками підготовки української армії щодо відповіді на воєнну загрозу.

Серед іншого, експерти ознайомлять із підходами до розвитку сил оборони держави, нарощування оборонного потенціалу та подолання наявних проблем у сфері розвитку «цифрової армії» відповідно до стандартів НАТО.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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