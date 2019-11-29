Міністерство культури, молоді та спорту України презентує результати аналізу ефективності державної підтримки кінематографії

29 листопада, 10:00 - пресконференція керівництва Міністерства культури, молоді та спорту України на тему: «Презентація результатів аналізу ефективності державної підтримки кінематографії»

Організатор: Міністерство культури, молоді та спорту України.

Спікери: Володимир Бородянський — міністр культури, молоді та спорту України; Анатолій Максимчук - перший заступник міністра культури, молоді та спорту України.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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