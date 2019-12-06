6 грудня о 17:00 відбудеться презентація Першої загальнонаціональної премії року “Імперія краси” (Особняк Полякова, вул. Грушевського, 22, м. Київ).

Організатор: ГО “Спілка майстрів краси України” за підтримки Українського союзу промисловців і підприємців.

Ведучий церемонії: Дмитро Оскін — заслужений артист України.

Коротко. Представники ГО «Спілка майстрів краси України» з метою популяризації сфери краси започаткували загальнонаціональну премію “Імперія краси”.

Під час заходу відбудеться нагородження представників шоу-бізнесу, політиків, акторів, журналістів та блогерів за значний внесок у розвиток української культури.

Як повідомляють організатори, за популяризацію української культури в світі буде нагороджено співачку Камалію.

Дрес-код: для жінок - вечірня сукня, для чоловіків - смокінг та краватка (метелик).

Вхід тільки за запрошеннями.

Акредитація представників ЗМІ за тел.: 0683060850 (Вікторія).

Організаційні питання за тел.: 0958856894 (Анна) , e-mail: vek2007@ukr.net.