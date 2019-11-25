Міжнародний конкурс краси «MRS.GLOBE-2019»: деталі проведення

25 листопада о 13:00 відбудеться пресконференція з нагоди участі українки на Міжнародному конкурсі краси «MRS.GLOBE-2019» (Зала 2).

Організатори: ГО «Спільна Перемога»; Укрінформ.

Учасники: Сніжана Шептицька - MRS. Mediterranean Globe - 2019; Камалія - відома співачка, MRS.WORLD — 2008; Ольга Лящук - найсильніша жінка планети, рекордсменка Книги рекордів Гіннеса; Аліса Артеменко - керівник ексклюзивних брендів DOMINISS, FASHION BRIDE; Альона Сереброва - дизайнер українського бренду SEREBROVA, учасниця численних міжнародних конкурсів та показів, авторитетний представник міжнародної fashion-спільноти; Олексій Борсало - засновник міжнародної клініки лазерної медицини COOLAZER; Володимир Осник - MR. Olympia – 2018, чемпіон світу 2019; Микола Подрезан - мандрівник на візку, організатор першого у світі конкурсу краси серед людей з інвалідністю; Інна Костиря - генеральний директор та художній керівник Палацу «Україна», проректор КНУКіМ, д.політ.н, професор кафедри міжнародних відносин, заслужений працівник культури України; Тетяна Петракова - автор понад 500 соціальних проєктів , Людина року-2018, телевізійний експерт; Марина Філіпенко - засновник PR Advertizing&EVENT Agency; Олександр Соколинський — модератор, засновник ГО “Спільна Перемога”; представники Міністерства культури, молоді та спорту України, національного бренду “UKRAINE NOW”.

Довідково. З 29 листопада по 7 грудня у Китаї пройде Міжнародний конкурс “MRS.GLOBE-2019”. Україну представлятиме Сніжана Шептицька.

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