26 листопала о 15:00 відбудеться запуск мобільних ЦНАП в Україні (м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20).

Спікери: Альона Бабак — міністр розвитку громад та територій України; Штефан Шльойнінг -керівник програм співробітництва Представництва Європейського Союзу в Україні; представники Делегації ЄС в Україні, представники Посольств країн-членів ЄС, керівництво Програми U-LEAD.

Коротко. Спікери передадуть ключі від двох мобільних Центрів надання адміністративних послуг очільникам Межівської (Дніпропетровська область) та Дунаєвецької громад (Хмельницька область).

В рамках заходу заплановані промови почесних гостей, вручення ключів громадам та екскурсія мобільними ЦНАП.

Презентація двох мобільних ЦНАП відбудеться у внутрішньому дворі Дому Децентралізації.

Довідково. У період з 25 по 29 листопада шість мобільних Центрів надання адмінпослуг, створених за підтримки «U-LEAD з Європою», розпочнуть роботу у шести громадах різних областей України. Завдяки запуску мобільних центрів більше двохсот тисяч мешканців 203 населених пунктів, віддалених від центру громади (району, області), будуть отримувати якісні адмінпослуги поруч з домом.

Мобільний центр надання адміністративних послуг - це спеціальне авто, повністю облаштоване для двох адміністраторів та трьох відвідувачів, яке працює в форматі повноцінного офісу ЦНАП та надає послуги у форматі «єдиного вікна» безпосередньо в селищах та селах.

«U-LEAD з Європою» є міжнародною програмою, яка фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією. Програма запустила перший мобільний ЦНАП в Україні та масштабує цей вид допомоги для більшої кількості мешканців з метою забезпечити доступом до адмінпослуг якомога більше українців.

Акредитація обов’язкова та триває до 25 листопада.

Контакти для акредитації: комунікаційні експерти, напрямку з покращення якості надання адмінпослуг для населення Програми «U-LEAD з Європою»: Вікторія Залозна, тел.: +38 093 169 24 26, e-mail: victoriia.zalozna@ulead.org.ua, Олена Молодцова, тел.: +38 063 184 53 26, e-mail: olena.molodtsova@ulead.org.ua