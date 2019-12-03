3 грудня о 9:30 відбудеться конференція "Е-рішення для кращого врядування” (м. Київ).

Організатори: Програма “U-LEAD з Європою” спільно з Центром Розвитку Інновацій.

Партнери: Асоціація міст України та Асоціація ОТГ.

Коротко. Мета конференції - розпочати діалог для визначення пріоритетів та перешкод на шляху до ефективного врядування на основі аналізу даних.

Учасники заходу поділяться баченням й кейсами, пов’язаними із проблемами наявності даних, а також варіантами їх вирішення, створення єдиної системи даних громад та колективного використання сучасних ІТ-рішень, враховуючи досвід отриманий під час реалізації ініціативи “Е-рішення для громад” (www.cid.center/e-solutions).

Серед учасників більше 200 експертів з громад, профільних міністерств та установ.

Реєстрація триватиме до 29 листопада за посиланням: http://cid.center/e-solutions-conference

Подія у Facebook за посиланням: https://www.facebook.com/events/443110609954535/