25 листопада, 12:30 - презентація “Відкритої нагородної системи України”

Організатори: Укрінформ; ВТО «Орден».

Спікер: Олександр Сопов - автор “Відкритої нагородної системи”.

Коротко. Під час заходу відбудеться нагородження хрестом «Честь і слава» - нагородою, якою сержанти відзначають офіцерів, а також Знаками народної пошани: «За професійну працю» (для представників ЗМІ), «За плідну працю на землі», «За зцілення людських душ», «Бог єдиний. За служіння Україні», «За служіння мистецтву», «За збереження історії», «Почесний ветеран».

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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