21 листопада? 10:30 - Сліпий… Та ще й безробітний?!

21 листопада о 10:30 відбудеться пресконференція на тему: «Сліпий… Та ще й безробітний?!» (Зала 2).

Організатори: Укрінформ, Київська міська організація Українського товариства сліпих (УТОС).

Учасники: Михайло Новосецький – голова правління Київської міської організації УТОС; Олександр Вінковський – директор Київського УВП № 2 УТОС; Віктор Геля – директор Обухівського УВП УТОС.

Коротко. Стрімка зміна чинного законодавства України, схоже, торкнеться тепер і Українського товариства сліпих. Нульову ставку на податок на додану вартість майже для 60 спеціалізованих підприємств УТОС пропонують з Нового 2020 року анулювати. Це несе загрози тисячам працівників – громадянам України з вадами зору. Чи почує влада незрячих? Чи стануть вони ще й безробітними?

Довідково. Всеукраїнська громадська організація «Українське товариство сліпих» об’єднує в своїх лавах майже всіх громадян України з глибоким враженням зору. Це 24 обласні організації, 141 міжрайонні первинні організації, 60 спеціалізованих підприємств, а також Реабілітаційний центр УТОС, Об’єднана редакція «Заклик», Будинок звукозапису та друку, Центральна республіканська бібліотека, Боярський будинок відпочинку та інше.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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