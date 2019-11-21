Презентація програми культурно-мистецького проєкту «Новий рік – 2020» на Софійській та Контрактовій площах»

21 листопада, 14:00 - Проведення культурно-мистецького проєкту «Новий рік – 2020» на Софійській та Контрактовій площах

Організатори: Департамент суспільних комунікацій КМДА, Департамент культури КМДА, Folk Ukraine.

Учасники: Валентин Мондриївський ‒ заступник голови Київської міської державної адміністрації; Діана Попова ‒ директорка Департаменту культури КМДА; Ігор Добруцький ‒ засновник проекту Folk Ukraine.

Коротко. Учасники пресконференції презентують програму заходів. Вони розкажуть, якою буде головна ялинка країни, скільки локацій для святкування відкриють у столиці та які розваги чекатимуть на киян та гостей міста.

Додаткова інформація за тел.: 067-993-68-35 (Олена).

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

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