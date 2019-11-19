19 листопада, 15:00 - 30-річчя Конвенції ООН про права дитини: сучасні виклики в Україні

Організатор: ГО “Всеукраїнська фундація “Захист прав дітей”.

Учасники: Олексій Лазаренко - віцепрезидент ГО “Всеукраїнська фундація “Захист прав дітей”; Аксана Філіпішина - представник Уповноваженого Верховної Ради України з дотримання прав дитини та сім’ї; Артем Голубов - експерт з правових питань ГО “Всеукраїнська фундація “Захист прав дітей”.

Питання до обговорення:

Чи всі діти в Україні мають рівні права і можливості?

Чи достатньо уваги приділяє держава дітям, що постраждали внаслідок збройного конфлікту?

Чи є правосуддя України дружнім до дитини, як тієї що вчинила правопорушення так і тієї, яка постраждала внаслідок злочину?

Чи дійсно дитина в Україні захищена від усіх форм насильства: домашнього, сексуального, булінгу?

Довідково. У 1954 році Генеральна Асамблея ООН рекомендувала всім країнам ввести в практику святкування Всесвітнього дня дитини, як дня світового братерства і взаєморозуміння дітей, присвяченого діяльності, спрямованої на забезпечення благополуччя дітей в усьому світі. У різних країнах світу цей день може відзначатися будь-коли й встановлюється на розсуд урядів держав.

20 листопада 1959 року 14 сесією Генеральної Асамблеї ООН була ухвалена Декларація прав дитини, а 20 листопада 1989 року вже на 44 сесії Генеральної Асамблеї ООН була ухвалена Конвенція про права дитини. 30 років світова спільнота працювали над складним і дуже відповідальним завданням – виписати норми, які б одночасно гарантували права і встановлювали обов’язки країнам по забезпеченню цих прав, адже дитина є особливим суб’єктом права, яка самостійно не має можливості їх захисти. Ця Конвенція є засадничим міжнародним правовим актом із захисту прав дитини, який ратифікований 193 країнами світу.

Як зазначають організатори, у наступному році Комітет ООН з прав дитини буде розглядати звіти України про стан справ із забезпечення та дотримання прав дитини, як урядовий так і альтернативний, який був підготовлений українськими недержавними громадськими організаціями.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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