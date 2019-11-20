Про можливості виникнення світової економічної кризи та її вплив на Україну. Презентація дослідження

20 листопада, 11:00 - “Круглий стіл” щодо можливості виникнення світової економічної кризи та її вплив на Україну

Організатор: Український інститут майбутнього (UIF).

Спікери: Анатолій Амелін - керівник економічних програм Українського інституту майбутнього (UIF); Яна Лаврик - експерт економічних програм Українського інституту майбутнього (UIF); Данило Монін - експерт економічних програм Українського інституту майбутнього (UIF); Михайло Кухар - економіст IМF Group Ukraine; Гліб Вишлінський - виконавчий директор Центру економічної стратегії.

Питання до обговорення:

Коли може розпочатися нова криза: як це позначиться на українській економіці?

Як пом'якшити наслідки зовнішніх викликів для України.

Коротко. Під час “круглого столу” експерти інституту презентують дослідження, в якому розкриють наступні питання: передумови та ознаки нової світової кризи; наслідки попередньої світової кризи для України та оцінка стану української економіки сьогодні; потенційні втрати України під час світової кризи: ВВП, бюджет, зарплати, курс гривні; рекомендації для Уряду щодо того, як Україні подолати нову кризу.

Як зазначають експерти Українського інституту майбутнього, економічні спади трапляються майже раз на 10 років. Тренди, що ведуть до інтенсивного розвитку певних процесів - корегуються, а економіка та ринки набувають реального стану. З часу попередньої світової кризи минуло десятиліття і зараз багато факторів вказують – рецесія може повторитися.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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