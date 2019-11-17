17 листопада, 13:00 - публічне представлення програм кандидатів на посаду голови Державного агентства України з питань кіно.

Організатори: Асоціація кіноіндустрії України; Українська кіноасоціація; Українська кіноакадемія за підтримки Міністерства культури, молоді та спорту України.

Модератор: Андрій Куликов.

До виступу запрошуються кандидати: Станіслав Куценко, Ганна Галицька, Крістіна Хлапоніна, Олексій Пантелєєв, Сергій Слєпак, Сергій Зленко, Юлія Сінькевич.

Довідково. Як повідомляють організатори, політика голови Державного агентства України з питань кіно є надзвичайно важливою у контексті зовнішньої презентації української кіноіндустрії й ще більш необхідною у відстоюванні інтересів кіноіндустрії у внутрішньому політичному просторі.

Формат заходу: презентація програми кандидата 15 хвилин та запитання від представників кіноіндустрії.

Реєстрація представників кіноіндустрії триватиме до 16 листопада 15:00 за посиланням: https://tinyurl.com/Dergkino. Реєстраційна форма також дозволяє адресувати Ваші питання до кандидатів.

Контактна особа: Іванна Хіцінська (Асоціація кіноіндустрії України), тел.: +380671499128, e-mail: i.khitsinska@fiau.com.ua

Акредитація представників ЗМІ за тел.: +380675043322, e-mail: e.getmanchuk@mrm.ua (Олена Гетманчук, Українська кіноасоціація).

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

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