Презентація Зеленої книги «Правові взаємовідносини в інтернеті»

21 листопада, 11:00 - Чи почнуть в Україні писати якісні законопроєкти щодо інтернету? Презентація Зеленої книги

Організатор: ГО «Інтерньюз-Україна»; Українська фундація безпекових студій.

Учасники: Віталій Мороз – керівник програм нових медіа ГО «Інтерньюз-Україна»; Дмитро Дубов – експерт Української фундації безпекових студій; Анастасія Баровська – експертка Української фундації безпекових студій.

Коротко. Учасники пресконференції презентують Зелену книгу «Правові взаємовідносини в інтернеті». Ціль книги – підвищити розуміння викликів для інтернету та можливих рішень для ініціаторів законопроєктів на тему інтернету у Верховній Раді України.

Ключова мета авторів – покращити якість розробки нових законодавчих ініціатив в Україні щодо інтернету та інформаційного простору.

Як повідомляють організатори, Зелена книга з правових взаємовідносин в інтернеті є результатом пошуку точок дотику між державними і недержавними стейкхолдерами в сфері розвитку інтернету та інформаційної політики, формування спільного погляду на проблеми в інформаційній сфері, включно з питаннями свободи інтернету та цифрових прав.

Довідково. Захід проходить в рамках проєкту «Зелена книга з управління інтернетом та інформаційної політики в Україні як інструмент адвокації в процесі вироблення рішень», який реалізується ГО «Інтерньюз-Україна» та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) через американську неурядову організацію «Counterpart International, Inc».

Партнер проєкту - Українська фундація безпекових студій.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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