“Miss Top of the world plus size-2019”: підбиття підсумків конкурсу

13 листопада, 13:00 - “Miss Top of the world plus size-2019”: підбиття підсумків Міжнародного конкурсу краси для жінок з пишними формами”.

Організатор: Тетяна Котьолкіна.

Учасники: Тетяна Котьолкіна - національна директорка конкурсу “Miss Top of the world plus size”; Крістіне Лінденблате — президентка та засновниця конкурсу “Miss Top of the world plus size”; Міла Кузнецова - “Miss Top of the world plus size-2019” (“Miss Queen-2019”); Елеонора Семерняк - перша віце-міс “Miss Top of the world plus size-2019”.

Питання до обговорення:

Чому перша віце-міс знепритомніла на сцені?

Що означає титул "Miss Queen" ?

Чому Міла Кузнецова представляла Європу, а не Україну?

Що дівчата будуть робити після конкурсу ?

Довідково. У Києві з 5 по 10 листопада проходив Міжнародний конкурс краси для жінок з пишними формами "Miss Top of the world plus size-2019" . Це було вперше, коли конкурс plus size такого масштабу відбувся в Україні. За підсумками заходу здобули перемогу дві українки.

