“Miss Top of the world plus size-2019”: підбиття підсумків конкурсу
Організатор: Тетяна Котьолкіна.
Учасники: Тетяна Котьолкіна - національна директорка конкурсу “Miss Top of the world plus size”; Крістіне Лінденблате — президентка та засновниця конкурсу “Miss Top of the world plus size”; Міла Кузнецова - “Miss Top of the world plus size-2019” (“Miss Queen-2019”); Елеонора Семерняк - перша віце-міс “Miss Top of the world plus size-2019”.
Питання до обговорення:
Чому перша віце-міс знепритомніла на сцені?
Що означає титул "Miss Queen" ?
Чому Міла Кузнецова представляла Європу, а не Україну?
Що дівчата будуть робити після конкурсу ?
Довідково. У Києві з 5 по 10 листопада проходив Міжнародний конкурс краси для жінок з пишними формами "Miss Top of the world plus size-2019" . Це було вперше, коли конкурс plus size такого масштабу відбувся в Україні. За підсумками заходу здобули перемогу дві українки.
Підсумкові матеріали:
Відео з пресконференції:
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