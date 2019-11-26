26 листопада о 12:00 відбудеться презентація фотопортрету академіка Бориса Патона, створеного штучним інтелектом (Зала 1).

Організатори: Укрінформ; Міжнародний благодійний фонд підтримки українського народу "Душа України".

Учасники: святійший патріарх Філарет; Файзулло Самадовіч Холбобоєв - Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Таджикистан в Україні та Республіки Молдова; Сергій Мельникофф - засновник фонду "Душа України"; автор ідеї портрета; народні артисти України та члени опікунської ради фонду "Душа України": Мирослав Вантух, Ніна Матвієнко, Марія Стеф'юк; Геннадій Корольов - виконавчий директор фонду "Душа України"; Тетяна Александрова - арт-директор фонду "Душа України"; Олександр Золотарьов - директор гуманітарних проєктів фонду "Душа України"; Олексій Іванов - директор департаменту фонду"Душа України"; Ірина Климова - директор Музею Шолом-Алейхема (м. Київ); В'ячеслав Богданов - головний вчений, секретар Національної академії наук України.

Коротко. Це перший показ унікального твору, який виставляється Міжнародним благодійним фондом підтримки українського народу «Душа України». Показ, присвячений до 101-го Дня народження великого українця Бориса Патона.

Під час презентації патріарх Філарет нагородить Олександра Золотарьова орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого.

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