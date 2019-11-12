Безпека дорожнього руху в Україні

12 листопада, 11:30 - “Безпека доріг в Україні – пріоритет для Європейського інвестиційного банку”.

Організатори: Європейський інвестиційний банк (ЄІБ); Міністерство інфраструктури України.

Учасники: Наталія Форсюк - заступник міністра інфраструктури України; Ерік Хойруп - керівник команди проєкту «Модернізація та підвищення безпеки мережі автомобільних доріг в Україні», що фінансується ЄІБ; Арно де Ружі - регіональний директор Egis; Пер Матіасен - провідний транспортний інженер, ЄІБ Люксембург; Йоханнес Баур - керівник оперативного відділу 3 «Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура та навколишнє середовище», Представництво ЄС в Україні; Оксана Савчук - голова підкомітету з питань безпеки дорожнього руху та безпеки на транспорті Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури; Іліє Брічікару - експерт з аудиту безпеки автомобільних доріг в Україні проєкту «Модернізація та підвищення безпеки мережі автомобільних доріг в Україні», що фінансується ЄІБ.

Питання до обговорення:

Підхід ЄІБ до підвищення безпеки дорожнього руху в Україні.

Майбутні кроки в процесі впровадження закону про безпеку дорожньої інфраструктури в Україні.

Основні пріоритети безпеки дорожнього руху в Україні.

Церемонія нагородження журналістів-переможців конкурсу «Найкращий матеріал про безпеку дорожнього руху в Україні»

Підсумкові матеріали:

Безпека дорожнього руху є безпосереднім пріоритетом уряду - заступник міністра

Підвищення рівня безпеки на українських дорогах є безпосереднім пріоритетом Кабінету міністрів України на найближчі 5 років.

Про це заявила заступник міністра інфраструктури Наталія Форсюк під час пресконференції в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.

“У плані дій уряду на дорожнє господарство та автомобільній напрямок закріплено дві цілі: перша з них - зменшення часу в дорозі на 10% і друга — зменшення кількості ДТП на 30%... Безпека дорожнього руху — це єдиний безпосередній пріоритет уряду”, - зазначила Форсюк.

Вона підкреслила, що в Кабміні розробляють низку документів, нормативних актів та постанов, мета яких досягнення саме зазначених показників. Зокрема в уряді планують розробити механізми підвищення рівня безпеки пасажирських та вантажних перевезень.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року Кабінет міністрів України схвалив Програму дій уряду до 2025 року, яка з-поміж іншого передбачає зменшення середніх витрат часу у дорозі для пасажирських і вантажних перевезень на 10% та зниження рівня аварійності на 30%.

Відео з пресконференції:

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