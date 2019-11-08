8 листопада, 11:00 - “ЖК “Чайка”: запитання, що залишились без відповіді”

Учасники: Іван Войтюк - голова Ініціативної групи зі створення ОСББ "Наші Чайки", модератор; Олег Матійців - голова Всеукраїнського допомогового центру "Житлосвіт"; Володимир Блащук - адвокат; Володимир Степашко - голова Асоціації "Багатоквартирні будинки"; Алла Радівіловська - член Національної ради з питань створення та забезпечення функціювання ОСББ при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Світлана Красотіна - співвласниця будинку по вул. Валерія Лобановського,16 (ЖК “Чайка”); Олександр Шквара - співвласник житла у ЖК «Чайка».

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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