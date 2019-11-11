“Відновлення”. Відкриття фотовиставки

11 листопада, 15:00 - Відкриття фотовиставки “Відновлення”

Організатор: Товариство Червоного Хреста України.

Автор фотографій: Олесь Кромпляс – активіст, волонтер, документаліст та фотограф.

Коротко. Під час відкриття виставки “Відновлення” будуть представлені світлини, зроблені у Луганській і Донецькій областях, що демонструють емоції людей, які отримують допомогу від Товариства Червоного Хреста України. Фотограф Олесь Кромпляс провів кілька днів із волонтерами і співробітниками Червоного Хреста, щоб відобразити, як змінюється життя людей, коли до них ставляться з турботою та увагою.

"Відновлення" – це про надію, радісні емоції, добробут в сім’ї.

Як зазначають організатори, роботу мобільних медичних бригад, заняття з психосоціальної підтримки, підтримку дітей у будинках дитини чи медичних закладах, навчання навичкам першої допомоги, відновлення інфраструктури – всі ці напрямки діяльності Червоного Хреста в України демонструє фотограф.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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