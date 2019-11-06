6 листопада? 10:00 - Регіональна європейська зустріч «Пекін+25»: зобов’язання, уроки та перспективи для України

Організатор: Апарат Урядового уповноваженого з питань гендерної політики.

Учасники: Катерина Левченко - Урядова уповноважена з питань гендерної політики; Олексій Жмеренецький - народний депутат України,співголова МФО "Рівні можливості"; Людмила Порохняк-Гановська - голова Національної ради жінок України; Олена Суслова - Інформаційно-консультативний жіночий центр; Тетяна Кудіна - ООН Жінки; Тетяна Гриценко - ПРООН; Юрій Клименко - голова української делегації, Постійний представник України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Коротко. Мета «круглого столу» - огляд прогресу з виконання рішень 4-ї Всесвітньої конференції зі становища жінок та 23-ї спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН «Жінки в 2000 році: рівність між чоловіками та жінками, розвиток і мир в XXI столітті» в контексті здійснення огляду згаданих домовленостей у 2020 році («Пекін +25»).

Учасники заходу проінформують суспільство про результати Регіональної зустрічі в Женеві, визначать основні уроки імплементації Пекінської платформи дій та перспективні завдання, а також візуалізують діяльність та досягнення України в сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Підсумкові матеріали:

Половина підручників в Україні, які пройшли експертизу, не містять дискримінаційного контенту — Левченко

В Україні 50% підручників, що пройшли експертизу, яку здійснює Міністерство освіти і науки з 2016 року, не містять дискримінаційного контенту.

Досвід проведення такої антидискримінаційної експертизи викликав неабиякий інтерес в учасників Регіональної європейської зустрічі “Пекін+25” у Женеві, розповіла урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко під час засідання круглого столу в Укрінформі.

"Ця тема викликала велике зацікавлення, тому що представники інших країн, в тому числі нашого субрегіону, не мали інформації про те, що відбувається така експертиза... Я дуже коротко говорила про цю методологію, але сама цифра - 845 підручників пройшли таку експертизу - і що майже 50% наразі не містять дискримінаційного контенту, і що було позбавлення ліцензії, рекомендації до підручника “Сімейні цінності” за застосування дискримінаційних підходів, - це викликало зацікавлення”, - зазначила Левченко.

Вона нагадала, що Пекінська декларація та Платформа дій були прийняті у 1995 році, й Україна презентувала у Женеві національний звіт про досягнення основних цілей, які були сформовані у Пекінській платформі дій.

За словами Левченко, 12 цілей Пекінської платформи дій концентруються навколо таких тем: жінки та бідність, освіта та професійна підготовка жінок, права людини, жінки та ЗМІ, жінки та навколишнє середовище тощо.

“Минуло вже майже 24 роки, ми готуємося до 25-ї річниці цієї конференції, а всі ці питання залишаються вельми актуальними як для України, так і для світу”, - зауважила урядова уповноважена.

Як відомо, 29-30 жовтня 2019 року в Женеві під егідою Європейської економічної комісії (ЄЕК) ООН та структури «ООН-Жінки» проходила Регіональна зустріч «Пекін+25» з огляду виконання Пекінської декларації та Платформи дій. Делегати обговорювали теми боротьби з насильством проти жінок і дівчат, освіту заради забезпечення гендерної рівності, представництва жінок в держуправлінні та при виробленні рішень, зв'язок між Цілями сталого розвитку та Пекінськими зобов’язаннями.

Відео з круглого столу:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк